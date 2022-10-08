***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.083,46 % 0,00910004Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri936 % 0,00093771Bağımsız Denetim Ücreti9.295,07 % 0,00931204Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri103.903,95 % 0,10409365Fon Yönetim Ücreti187.842,82 % 0,18818577Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu518,14 % 0,00051909Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.580,21 % 0,02262144TOPLAM GİDERLER334.159,65 % 0,33476974DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.817.757,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069439BIST