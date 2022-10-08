***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.083,46 % 0,0015598Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri936 % 0,00016073Bağımsız Denetim Ücreti18.637,36 % 0,00320038Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri394.521,4 % 0,06774665Fon Yönetim Ücreti3.961.781,44 % 0,68031141Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu954,28 % 0,00016387Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler209.551,31 % 0,03598385TOPLAM GİDERLER4.595.465,25 % 0,78912668DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ582.348.229,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069440BIST