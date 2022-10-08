***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2022 23:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2022 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.083,46 % 0,0015598
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
936 % 0,00016073
Bağımsız Denetim Ücreti
18.637,36 % 0,00320038
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
394.521,4 % 0,06774665
Fon Yönetim Ücreti
3.961.781,44 % 0,68031141
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
954,28 % 0,00016387
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
209.551,31 % 0,03598385
TOPLAM GİDERLER
4.595.465,25 % 0,78912668
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
582.348.229,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069440
BIST
15:123.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 19,44
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:1218,5801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0359
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:1218,0527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0490
|Açılış
|: 18,0205
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:121.001,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -12,91
|Açılış
|: 1.001,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:12
|CRFSA
|44,32
|84.951.761
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|385.391.628
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.371.509
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|27.760.573
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.455.511
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|131.534.294
|% -6,40
|
|PRDGS
|4,36
|77.770.624
|% -5,83
|
|THYAO
|85,90
|4.313.699.288
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,34
|1.897.070.062
|% 0,93
|
|SASA
|85,75
|1.818.954.608
|% -1,49
|
|SISE
|30,22
|1.642.958.528
|% 1,55
|
|ASELS
|32,10
|1.576.402.599
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,34
|1.897.070.062
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,70
|227.767.418
|% -3,95
|
|YKBNK
|8,12
|910.605.551
|% -0,25
|
|DOHOL
|5,34
|591.107.028
|% 0,19
|
|ISCTR
|8,27
|796.513.954
|% -0,96
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5715
|18,5801
|% -0,19
|
|Euro
|18,0336
|18,0527
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,4818
|20,5845
|% -0,47
|
|Frank
|18,5355
|18,6472
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9262
|4,9509
|% -0,23
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-17,96
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,82
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|-82,00
|
|Tam
|6.736
|6.786
|-145,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|-70,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,21
|
|B. Petrol
|97,39
|97,39
|-0,53
|