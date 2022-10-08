***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.044,45 % 0,0267683Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.716,85 % 0,02088892Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.402,77 % 0,05935517Fon Yönetim Ücreti199.443,87 % 0,88325211Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu218,4 % 0,0009672Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.866,42 % 0,04369418Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.849,45 % 0,05690475TOPLAM GİDERLER246.542,21 % 1,09183063DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.580.627,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069441BIST