***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2020 11:08
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0085 3,1025 0,0085 3,1025 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823832
BIST
13:59110.234
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 2.924,27
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
13:596,2011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0409
|Açılış
|: 6,2090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
13:596,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0341
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
13:59319,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,24
|Açılış
|: 319,20
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,46
|20.426.108
|% 16,42
|
|NUHCM
|11,41
|7.050.416
|% 16,07
|
|SONME
|6,11
|5.292.805
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.412.221
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,02
|1.791.985
|% 14,45
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|SAMAT
|2,40
|6.640.308
|% -4,76
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|KARSN
|1,88
|268.978.895
|% -4,57
|
|THYAO
|12,10
|570.160.084
|% 2,54
|
|ASELS
|29,24
|512.544.460
|% 3,54
|
|GARAN
|10,02
|387.001.507
|% 4,70
|
|KARSN
|1,88
|268.978.895
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,51
|231.217.452
|% 5,02
|
|KARSN
|1,88
|268.978.895
|% -4,57
|
|IHLGM
|1,37
|172.312.104
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,17
|129.247.448
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,51
|231.217.452
|% 5,02
|
|IHLAS
|0,81
|65.978.501
|% 5,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9102
|7,9499
|% 0,89
|
|Frank
|6,4519
|6,4908
|% 1,00
|
|Riyal
|1,6494
|1,6577
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.602
|16,06
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,08
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|0,00
|
|Tam
|2.106
|2.159
|1,78
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,86
|
|Çeyrek
|511
|522
|0,43
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,59
|53,59
|1,69
|