***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2020 11:09
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,003 1,095 0,003 1,095 0 - 0 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823833
BIST
12:28109.901
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.591,30
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.197
En Düşük
108.881
12:286,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,2020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:286,8967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0366
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:28318,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,30
|Açılış
|: 318,30
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|27.640
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|6.128.783
|% 14,80
|
|SONME
|6,09
|4.153.490
|% 14,47
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|LIDFA
|4,24
|2.620.240
|% 10,42
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.688.445
|% -4,76
|
|ASELS
|29,14
|384.786.457
|% 3,19
|
|THYAO
|12,04
|322.595.083
|% 2,03
|
|GARAN
|9,86
|230.887.658
|% 3,03
|
|KARSN
|1,90
|219.606.378
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,52
|166.369.804
|% 5,44
|
|IHLGM
|1,37
|152.191.375
|% 7,03
|
|KARSN
|1,90
|219.606.378
|% -3,55
|
|IHYAY
|1,17
|116.195.461
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,82
|62.266.851
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,52
|166.369.804
|% 5,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8967
|7,9363
|% 0,72
|
|Frank
|6,4501
|6,4889
|% 0,97
|
|Riyal
|1,6481
|1,6564
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|10,40
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.101
|2.153
|-4,10
|
|Yarım
|1.015
|1.042
|-1,99
|
|Çeyrek
|509
|521
|-0,99
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|53,07
|53,07
|1,17
|