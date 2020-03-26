***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYFIBP0008Fonun Süresi 700Fonun Tasfiye Tarihi 31.03.2022Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 30.04.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:00 FİBABANKA A.Ş. 1 A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Kurucunun yönettiği fonlar veya portföy yönetim hesapları tarafından BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Fondan çıkışlar ayda bir yapılabilecektir. Yatırımcıların her ayın 15'ine kadar saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son iş günü çıkan fiyattan ertesi iş günü yerine getirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.fibaportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon'un yatırım stratejisine yönelik Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi+%1,00 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00206 0,75 0,00206 0,75 1,5 Yatırım Dönemi için Fondan Çıkılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOZAN DİNÇER 15 DÜZEY3 / TÜREVFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHAKAN BASRİ AVCI DÜZEY3 / TÜREVRUŞEN FIDDA SÖZMEN DÜZEY3 / TÜREVATEŞ KAYMAK DÜZEY3 / TÜREVİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11 - 34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul 02123817290 bilgi@fibaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trNil COŞKUN TÖLEĞEN Muhasebe ve Operasyon 2123817299 nilcoskun.tolegen@fibaportfoy.com.trNursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832271BIST