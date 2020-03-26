***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.03.2020 10:20
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYFIBP0008
Fonun Süresi 700
Fonun Tasfiye Tarihi 31.03.2022
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 30.04.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:00 FİBABANKA A.Ş. 1 A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Kurucunun yönettiği fonlar veya portföy yönetim hesapları tarafından BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Fondan çıkışlar ayda bir yapılabilecektir. Yatırımcıların her ayın 15'ine kadar saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son iş günü çıkan fiyattan ertesi iş günü yerine getirilir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon'un yatırım stratejisine yönelik Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi+%1,00 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00206 0,75 0,00206 0,75 1,5 Yatırım Dönemi için Fondan Çıkılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 15 DÜZEY3 / TÜREV
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HAKAN BASRİ AVCI DÜZEY3 / TÜREV
RUŞEN FIDDA SÖZMEN DÜZEY3 / TÜREV
ATEŞ KAYMAK DÜZEY3 / TÜREV
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11 - 34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul 02123817290 bilgi@fibaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nil COŞKUN TÖLEĞEN Muhasebe ve Operasyon 2123817299 nilcoskun.tolegen@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832271
BIST