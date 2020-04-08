***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKurucunun yönettiği fonlar veya portföy yönetim hesapları tarafından BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Fondan çıkışlar ayda bir yapılabilecektir. Yatırımcıların her ayın 15'ine kadar saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son iş günü çıkan fiyattan ertesi iş günü yerine getirilir. FİBABANKA A.Ş. 1 A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836588BIST