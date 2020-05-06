***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.05.2020 09:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun Türk Lirası bazında 2-3 seviyelerinde fiyat dalgalanma riskine sahip olması hedeflenir. Bu çerçevede fon portföyü oluşturulurken Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında fiyat dalgalanması riskinin el verdiği oranda mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Dönemsel temel varlık dağılımı belirlenirken ve gerektiğinde revize edilirken, Fon?un Türk Lirası bazındaki risk profiline uygun şekilde, beklenen getiri ve korelasyon faktörlerini göz önünde bulunduran çoklu varlık yaklaşımı temel alınır. Fonun hedeflediği risk seviyesinin düşük-orta skalaya denk gelmesi nedeniyle özellikle fiyat dalgalanma riski yaratan ortaklık payları kategorisinde %0-30 bandı içinde kalınır. Kamu borçlanma araçlarının portföyde bulunduğu durumlarda ise bu araçların durasyonundan kaynaklanan fiyat dalgalanmasının fonun risk profiliyle uyumsuz olmaması gözetilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842906
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
0
En Düşük
0
18:057,0994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1039
En Düşük
7,0607
18:057,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6936
En Düşük
7,6497
18:05388,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 388,49
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
389,43
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,70
|20.058.548
|% 0,00
|
|KERVN
|0,38
|505.394
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,70
|20.058.548
|% 0,00
|
|KERVN
|0,38
|505.394
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% 0,00
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7889
|8,8330
|% 0,13
|
|Frank
|7,2588
|7,3026
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8828
|1,8923
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-0,40
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.542
|1,50
|
|Tam
|2.561
|2.604
|1,60
|
|Yarım
|1.242
|1.273
|0,70
|
|Çeyrek
|623
|637
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,13
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|30,76
|30,76
|-0,21
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
-
17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem