***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun Türk Lirası bazında 2-3 seviyelerinde fiyat dalgalanma riskine sahip olması hedeflenir. Bu çerçevede fon portföyü oluşturulurken Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında fiyat dalgalanması riskinin el verdiği oranda mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Dönemsel temel varlık dağılımı belirlenirken ve gerektiğinde revize edilirken, Fon?un Türk Lirası bazındaki risk profiline uygun şekilde, beklenen getiri ve korelasyon faktörlerini göz önünde bulunduran çoklu varlık yaklaşımı temel alınır. Fonun hedeflediği risk seviyesinin düşük-orta skalaya denk gelmesi nedeniyle özellikle fiyat dalgalanma riski yaratan ortaklık payları kategorisinde %0-30 bandı içinde kalınır. Kamu borçlanma araçlarının portföyde bulunduğu durumlarda ise bu araçların durasyonundan kaynaklanan fiyat dalgalanmasının fonun risk profiliyle uyumsuz olmaması gözetilir. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842906BIST