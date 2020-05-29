***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.05.2020 19:50
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
03.12.2019
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı alım ve satım işlemleri, saat 15:00'a kadar kurucu merkezine başvurularak gerçekleştirilebilir. Ayrıca Fibabanka A.Ş'nin Şubeleri aracılığıyla da 24 saat katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilebilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Fibabanka A.Ş. ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. 1
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1,5'tir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847860
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05380,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,36
|Açılış
|: 380,79
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3738
|8,4158
|% 0,06
|
|Frank
|7,0639
|7,1065
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8105
|1,8196
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|17,41
|
|Altın Gr.
|380
|381
|4,12
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.499
|25,20
|
|Tam
|2.539
|2.568
|18,30
|
|Yarım
|1.239
|1.253
|12,60
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,93
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,96
|35,96
|-0,07
|