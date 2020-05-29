***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi03.12.2019Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı alım ve satım işlemleri, saat 15:00'a kadar kurucu merkezine başvurularak gerçekleştirilebilir. Ayrıca Fibabanka A.Ş'nin Şubeleri aracılığıyla da 24 saat katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilebilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Fibabanka A.Ş. ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. 1Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1,5'tir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847860BIST