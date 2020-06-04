***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 23:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 01.03.2016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849324
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0872
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05372,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,68
|Açılış
|: 372,68
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
374,51
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4812
|8,5237
|% 0,39
|
|Frank
|7,0399
|7,0823
|% 0,82
|
|Riyal
|1,7943
|1,8033
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|15,59
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.453
|26,40
|
|Tam
|2.492
|2.524
|27,20
|
|Yarım
|1.216
|1.232
|13,20
|
|Çeyrek
|608
|616
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,95
|39,95
|0,16
|