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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.08.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon payı alım satımı 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00'a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile T+1 gününde, 13:00'dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinde verilen alm satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. TEFAS, Kurucu ve Aktif Dağıtım Kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Borsa?da işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Portföyün en fazla %20'lik kısmı için yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli bir gelir yaratmayı hedeflemektedir.

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 13 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865446


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 30,58 5.577.082 % 10,00  
TRKCM 3,96 420.547.075 % 10,00  
KLGYO 7,92 30.807.755 % 10,00  
AVISA 13,99 8.580.285 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.597.536 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2208 9,2670 % 2,79  
Frank 7,7366 7,7832 % 3,06  
Riyal 1,8709 1,8803 % 2,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.050 2.051 31,25  
Altın Gr. 463 463 16,53  
Cumhuriyet 3.042 3.094 110,00  
Tam 3.134 3.184 113,00  
Yarım 1.521 1.554 57,50  
Çeyrek 763 778 27,70  
Gümüş.Ons 27,03 27,07 1,05  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,36  
B. Petrol 45,98 45,98 1,55  
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