***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.08.2020 17:47
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon payı alım satımı 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00'a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile T+1 gününde, 13:00'dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinde verilen alm satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. TEFAS, Kurucu ve Aktif Dağıtım Kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Borsa?da işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Portföyün en fazla %20'lik kısmı için yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli bir gelir yaratmayı hedeflemektedir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 13 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865446
BIST
17:341.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:347,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1475
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:348,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,2323
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4007
En Düşük
8,1274
17:34464,18
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 17,25
|Açılış
|: 464,18
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
464,37
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.577.082
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.547.075
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.807.755
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.081.082
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.425
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.560.766.946
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,10
|1.441.621.369
|% -1,41
|
|GARAN
|6,81
|1.349.083.697
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|938.519.765
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|866.965.821
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,10
|1.441.621.369
|% -1,41
|
|SISE
|6,21
|2.560.766.946
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|938.519.765
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.349.083.697
|% 0,74
|
|TSKB
|1,12
|197.273.036
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2208
|9,2670
|% 2,79
|
|Frank
|7,7366
|7,7832
|% 3,06
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|31,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,53
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.094
|110,00
|
|Tam
|3.134
|3.184
|113,00
|
|Yarım
|1.521
|1.554
|57,50
|
|Çeyrek
|763
|778
|27,70
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,98
|45,98
|1,55
|