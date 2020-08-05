***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı almak veya satmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında bu izahnamenin 5.2 no'lu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirebilir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir.a) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 15:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir. b) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde -Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, Fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,-Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda Fon katılma payı satım talepleri bir işgünü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır Kurucu'nun yanısıra Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi 5BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 20BIST-KYD DİBS 91 Gün 25BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 40BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 5BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi 5Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOZAN DİNÇER 03.12.2018 13 DÜZEY 3 - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHakan Basri AVCIAteş KAYMAKRuşen Fıdda SÖZMENDiler KAYRAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865447BIST