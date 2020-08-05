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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.08.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.Fon payı alım satımı 1.000 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00'a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplama da bulunacak fiyat ile T+1 günde, 13:00'dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinden verilen alım satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir.-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Kurucu Tefas ve Aktif Dağıtım Kuruluşları aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir. 1000 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılarak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'i ve fazlası olamaz.

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 13 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865448


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 7,92 30.840.330 % 10,00  
TRKCM 3,96 420.579.380 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.579.253 % 10,00  
AVISA 13,99 8.580.285 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.597.536 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2299 9,2761 % 2,89  
Frank 7,7420 7,7887 % 3,14  
Riyal 1,8712 1,8806 % 2,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.049 2.049 29,65  
Altın Gr. 465 465 18,02  
Cumhuriyet 3.053 3.104 120,60  
Tam 3.144 3.195 123,90  
Yarım 1.526 1.559 62,80  
Çeyrek 766 781 30,30  
Gümüş.Ons 26,94 26,97 0,95  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,36  
B. Petrol 45,89 45,89 1,46  
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