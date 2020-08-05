***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.08.2020 17:47
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.Fon payı alım satımı 1.000 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00'a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplama da bulunacak fiyat ile T+1 günde, 13:00'dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinden verilen alım satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir.-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Kurucu Tefas ve Aktif Dağıtım Kuruluşları aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir. 1000 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılarak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'i ve fazlası olamaz.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 13 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865448
BIST
17:381.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:387,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,1563
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0552
En Düşük
6,8794
17:388,4096
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,2440
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4096
En Düşük
8,1274
17:38465,05
En Yüksek
|Değişim
|: 4,05%
|| 18,11
|Açılış
|: 465,05
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,32
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|30.840.330
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.579.380
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.579.253
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.118.893
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.425
|% -9,99
|
|SISE
|6,20
|2.565.907.547
|% 7,83
|
|EKGYO
|2,10
|1.442.185.897
|% -1,41
|
|GARAN
|6,81
|1.360.973.912
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,88
|938.792.659
|% 3,60
|
|AKBNK
|5,03
|871.104.474
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,10
|1.442.185.897
|% -1,41
|
|SISE
|6,20
|2.565.907.547
|% 7,83
|
|KRDMD
|2,88
|938.792.659
|% 3,60
|
|GARAN
|6,81
|1.360.973.912
|% 0,74
|
|TSKB
|1,12
|197.383.526
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2299
|9,2761
|% 2,89
|
|Frank
|7,7420
|7,7887
|% 3,14
|
|Riyal
|1,8712
|1,8806
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|29,65
|
|Altın Gr.
|465
|465
|18,02
|
|Cumhuriyet
|3.053
|3.104
|120,60
|
|Tam
|3.144
|3.195
|123,90
|
|Yarım
|1.526
|1.559
|62,80
|
|Çeyrek
|766
|781
|30,30
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,89
|45,89
|1,46
|
Seans Raporu
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17:52XU100
Endeks 1, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 21, 327.00 milyon TL de
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17:51RTALB
Yüzde 7.34 oranında artışla 44.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 460, 403 adet işlem
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17:50SKTAS
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 851, 160 adet işlem
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17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, ARCLK, BIMAS
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 71 artarak (% 0.37 ) 1, 001