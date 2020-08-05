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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.08.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı almak veya satmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında bu izahnamenin 5.2 no'lu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirebilir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir. a) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 15:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.b) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde -Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, Fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, -Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda Fon katılma payı satım talepleri bir işgünü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Kurucu'nun yanısıra Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olan kısa vadeli borçlanma araçları fonudur.. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz. 2

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi 10
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 35
BIST-KYD DİBS 91 Gün 35
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 5
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi 5

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 03.12.2018 13 DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Basri AVCI
Ateş KAYMAK
Ruşen Fıdda SÖZMEN
Diler KAYRA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865449


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 7,92 30.866.862 % 10,00  
TRKCM 3,96 420.808.296 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.579.253 % 10,00  
AVISA 13,99 8.580.285 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.597.536 % 9,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2329 9,2792 % 2,93  
Frank 7,7463 7,7929 % 3,19  
Riyal 1,8718 1,8812 % 2,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.050 2.051 31,25  
Altın Gr. 463 463 16,53  
Cumhuriyet 3.042 3.094 110,00  
Tam 3.134 3.184 113,00  
Yarım 1.521 1.554 57,50  
Çeyrek 763 778 27,70  
Gümüş.Ons 27,03 27,07 1,05  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,36  
B. Petrol 45,98 45,98 1,55  
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