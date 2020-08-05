***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım ve satım talimatları 1.000 pay ve katları şeklinde alınır.-Katılma payı alım ve satım işlemleri, saat 15:00'a kadar kurucu merkezine başvurularak gerçekleştirilebilir. Ayrıca Fibabanka A.Ş'nin Şube, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı kanalları aracılığıyla da 24 saat katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilebilir.-Fon katılmapayı satımı, iş günlerinde saat 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arası ertesi iş günü için ilan edilen fiyat ile gerçekleştirilir.-Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimiTL'dir.-İş günlerinde 15:15 -18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Kurucu ,TEFAS ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir. 1000 Nemalandırma yoktur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyü sınırlamaları itibariyle Tebliğin 5. maddesinde tanımlanan fon türlerinden, portföyünün en az %80'ini devamlı olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan fonlar "Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu" olup, piyasa koşulları çerçevesinde portföyü bu izahnamade yer alan sermaye piyasası araçlarının birinden veya birkaçından oluşturulabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi, ilgili mevzuatta belirlenen kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Borsa dışında taraf olunan sözleşmeler hakkında izahnamade belirtilen kurallara uyulur. 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOZAN DİNÇER 13 DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865450BIST