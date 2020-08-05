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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.08.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları,BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Kurucu ve Tefas aracılığyla alım satım işlemi yapılabilir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. 6

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 13 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865451


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 7,92 30.840.330 % 10,00  
TRKCM 3,96 420.579.380 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.579.253 % 10,00  
AVISA 13,99 8.580.285 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.597.536 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2299 9,2761 % 2,89  
Frank 7,7420 7,7887 % 3,14  
Riyal 1,8712 1,8806 % 2,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.053 2.053 33,74  
Altın Gr. 464 464 17,37  
Cumhuriyet 3.047 3.098 114,60  
Tam 3.138 3.188 117,70  
Yarım 1.523 1.556 59,80  
Çeyrek 764 779 28,80  
Gümüş.Ons 26,99 27,02 1,00  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,36  
B. Petrol 45,99 45,99 1,56  
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