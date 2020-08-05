***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerBIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesiesastır.-Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'akadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ileyerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.-Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma AraçlarıPiyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'akadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncüişlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma AraçlarıPiyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dansonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncüişlem gününde yatırımcılara ödenir Kurucu ve Tefas aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir. 1 B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır ve katılma payı alımına bu nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:00'e kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak saat 13:00' den sonra girilen talepler ertesi gün 13:00'e kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Kurucu dışında, TEFAS?ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. B grubu payların alım satım talimatları ise sadece Kurucu'ya iletilebilir ve bu talepler sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak Amerikan Doları cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılarak, Fon orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir. 5Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOZAN DİNÇER 13 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865452BIST