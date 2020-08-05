***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon payı alım satımı 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00'a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile T+1 günde, 13:00'dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinden verilen alım satım emirleri ilk hesaplamda bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. -Fon katılma payları A ve B olmak üzere iki pay grubuna ayrılmıştır. Tutar sınırı olmadan Fiba Portföy Yönetimi A.Ş'de portföy yönetim hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişilere satılan paylar B grubu olarak nitelendirilir. Bu özellik dışındaki müşteriler ise A grubu olarak nitelendirilir.Pay gruplarına farklı yönetim ücreti uygulanmaktadır. Uygulama ile ilgili detaylara fon izahnamesinde yer verilmiştir.-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Kurucu,Tefas ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOZAN DİNÇER 13 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865454BIST