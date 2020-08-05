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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.08.2020 17:48
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon payı alım satımı 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00'a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile T+1 günde, 13:00'dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinden verilen alım satım emirleri ilk hesaplamda bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. -Fon katılma payları A ve B olmak üzere iki pay grubuna ayrılmıştır. Tutar sınırı olmadan Fiba Portföy Yönetimi A.Ş'de portföy yönetim hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişilere satılan paylar B grubu olarak nitelendirilir. Bu özellik dışındaki müşteriler ise A grubu olarak nitelendirilir.Pay gruplarına farklı yönetim ücreti uygulanmaktadır. Uygulama ile ilgili detaylara fon izahnamesinde yer verilmiştir.-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Kurucu,Tefas ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 13 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865454


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 7,92 30.866.862 % 10,00  
TRKCM 3,96 420.808.296 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.579.253 % 10,00  
AVISA 13,99 8.580.285 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.597.536 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2329 9,2792 % 2,93  
Frank 7,7463 7,7929 % 3,19  
Riyal 1,8718 1,8812 % 2,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.053 2.053 33,38  
Altın Gr. 464 464 17,27  
Cumhuriyet 3.047 3.099 115,10  
Tam 3.139 3.189 118,30  
Yarım 1.524 1.557 60,10  
Çeyrek 764 780 29,00  
Gümüş.Ons 26,99 27,03 1,00  
Gümüş Gr. 6,12 6,12 0,36  
B. Petrol 45,96 45,96 1,53  
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