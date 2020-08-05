***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.-Alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde alınır.-Katılma payı alım ve satım işlemleri, saat 15:00'a kadar kurucu merkezine başvurularak gerçekleştirilebilir. Ayrıca Fibabanka A.Ş'nin Şubeleri aracılığıyla da 24 saat katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilebilir.-Fon katılma payı satımı, iş günlerinde saat 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arası ertesi iş günü için ilan edilen fiyat ile gerçekleştirilir.-Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.-İş günü olmayan günlerde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılacaktır.-İş günlerinde 15:15-18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. TEFAS, Kurucu ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığı ile 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon Kurul'un ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4'üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6'ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1,5'tir. 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00200 0,73 0,00200 0,73 -Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOZAN DİNÇER 13 DÜZEY3 / TÜREVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865455BIST