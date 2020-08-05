***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı alım ve satım işlemleri bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden,saat 15:00'a kadar kurucu merkezine başvurularak ve izahnamenin 6.2'sinde belirtilen kurumun Şube, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı kanalları aracılığıyla 24 saat gerçekleştirilebilir. Fon katılma payı satımı, iş günlerinde saat 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzeriden alım ve satım yapılacaktır. İş günlerinde 15:15 -18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. TEFAS Fon Platformu,Fibabanka A.Ş. ve Kurucu 1000 Nemalandırma yoktur.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOZAN DİNÇER 13 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865456BIST