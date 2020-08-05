***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.08.2020 17:49
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı alım ve satım işlemleri bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden,saat 15:00'a kadar kurucu merkezine başvurularak ve izahnamenin 6.2'sinde belirtilen kurumun Şube, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı kanalları aracılığıyla 24 saat gerçekleştirilebilir. Fon katılma payı satımı, iş günlerinde saat 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzeriden alım ve satım yapılacaktır. İş günlerinde 15:15 -18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. TEFAS Fon Platformu,Fibabanka A.Ş. ve Kurucu 1000 Nemalandırma yoktur.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 13 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865456
BIST
17:541.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:547,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1475
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:548,4102
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 0,2446
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4102
En Düşük
8,1274
17:54464,61
En Yüksek
|Değişim
|: 3,95%
|| 17,67
|Açılış
|: 464,77
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|31.363.209
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|421.442.736
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|14.556.310
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.156.941
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.049.416
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.629.233.692
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.546.525.991
|% -0,94
|
|GARAN
|6,81
|1.397.633.421
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|960.696.934
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|940.224.470
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,11
|1.546.525.991
|% -0,94
|
|SISE
|6,21
|2.629.233.692
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|960.696.934
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.397.633.421
|% 0,74
|
|AKBNK
|5,03
|940.224.470
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2405
|9,2868
|% 3,01
|
|Frank
|7,7481
|7,7948
|% 3,22
|
|Riyal
|1,8747
|1,8841
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|29,65
|
|Altın Gr.
|465
|465
|18,02
|
|Cumhuriyet
|3.053
|3.104
|120,60
|
|Tam
|3.144
|3.195
|123,90
|
|Yarım
|1.526
|1.559
|62,80
|
|Çeyrek
|766
|781
|30,30
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,89
|45,89
|1,46
|
Seans Raporu
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17:59HDFGS
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.68 ) 1, 230
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17:57XU100
Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
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17:57ACSEL
Yüzde 5.71 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 298 adet işlem