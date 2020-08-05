***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerİşgünlerinde saat 13:00'a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplama da bulunacak fiyat ile T+1 günde, 13:00'dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinden verilen alım satım emirleri ilk hesaplamda bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Kurucu ve Tefas aracılığıyla Alım Satım yapılabilir. 1000 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOZAN DİNÇER 13 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865458BIST