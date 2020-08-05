***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.08.2020 17:50
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İşgünlerinde saat 13:00'a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplama da bulunacak fiyat ile T+1 günde, 13:00'dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinden verilen alım satım emirleri ilk hesaplamda bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Kurucu ve Tefas aracılığıyla Alım Satım yapılabilir. 1000 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 13 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865458
BIST
17:461.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:467,0377
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,1388
|Açılış
|: 44,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 44,4300
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:468,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,2295
|Açılış
|: 11,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3800
|
8,4007
En Düşük
8,1274
17:466,12
En Yüksek
|Değişim
|: 6,16%
|| 0,35
|Açılış
|: 6,12
|
|Önceki Kapanış
|: 5,76
|
6,15
En Düşük
5,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|31.296.110
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.966.312
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.582.800
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|12.976.270
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.144.218
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.641
|% -9,99
|
|SISE
|6,20
|2.596.485.326
|% 7,83
|
|EKGYO
|2,10
|1.465.143.328
|% -1,41
|
|GARAN
|6,81
|1.379.894.357
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|951.669.370
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|889.874.716
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,10
|1.465.143.328
|% -1,41
|
|SISE
|6,20
|2.596.485.326
|% 7,83
|
|KRDMD
|2,87
|951.669.370
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.379.894.357
|% 0,74
|
|TSKB
|1,11
|200.522.265
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2334
|9,2797
|% 2,93
|
|Frank
|7,7443
|7,7909
|% 3,16
|
|Riyal
|1,8730
|1,8824
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|29,65
|
|Altın Gr.
|465
|465
|18,02
|
|Cumhuriyet
|3.053
|3.104
|120,60
|
|Tam
|3.144
|3.195
|123,90
|
|Yarım
|1.526
|1.559
|62,80
|
|Çeyrek
|766
|781
|30,30
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,89
|45,89
|1,46
|
Seans Raporu
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17:58MSGYO
Yüzde 6.04 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 262, 900 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.68 ) 1, 230
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17:57XU100
Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
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17:57ACSEL
Yüzde 5.71 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 298 adet işlem
-
17:56BNTAS
Yüzde 6.67 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 998, 034 adet işlem