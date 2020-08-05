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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.08.2020 17:54
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon birim pay değeri günlük olarak açıklanır, ancak söz konusu birim pay değeri üzerinden Fona katılma ve fondan ayrılma işlemi gerçekleştirilemez. Fona katılma ve fondan ayrılmaya esas teşkil eden fon birim pay değeri her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere senede dört kez hesaplanır ve hesaplamanın yapıldığı ayın son gününü takip eden 10 iş günü içerisinde kurucunun resmi internet sitesi olan www.fibaportfoy.com.tr adresinde ve KAP'ta ilan edilir. Kurucu ve Borsa istanbul Nitelikli İşlem Pazarı 1 Günlük fiyat hesaplamasında fon portföyünde yer alan gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar ile tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i faizsiz finans prensiplerine uygun yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan ve payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıkların payları haricindeki varlık, işlem ve yükümlülükler Kurul düzenlemeleri esas alınarak günlük olarak değerlenir.

Kıstas Değeri
Kıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalaması 100

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ozan DİNÇER 13 DÜZEY3/TÜREV




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865460


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRKCM 3,96 421.637.508 % 10,00  
KLGYO 7,92 31.365.585 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.644.786 % 10,00  
AVISA 13,99 8.582.579 % 9,98  
INTEM 13,13 14.556.310 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2198 9,2661 % 2,78  
Frank 7,7268 7,7734 % 2,93  
Riyal 1,8703 1,8797 % 2,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.047 2.048 28,09  
Altın Gr. 465 465 17,84  
Cumhuriyet 3.050 3.102 117,80  
Tam 3.142 3.192 121,00  
Yarım 1.525 1.558 61,40  
Çeyrek 765 780 29,60  
Gümüş.Ons 26,92 26,96 0,93  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,35  
B. Petrol 46,02 46,02 1,59  
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