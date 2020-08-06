***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.08.2020 13:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmez. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865965
BIST
16:291.052
En Yüksek
|Değişim
|: -3,65%
|| -39,81
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:297,2884
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 0,2438
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2964
En Düşük
7,0287
16:298,6729
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 0,2962
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6729
En Düşük
8,3315
16:29481,69
En Yüksek
|Değişim
|: 4,31%
|| 19,91
|Açılış
|: 481,69
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.836.380
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.128.149
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.296.257
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.393.872
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.055.280
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.813.956
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.152.432
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.142.044
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.920.288.657
|% -6,22
|
|GARAN
|6,61
|1.195.388.951
|% -2,51
|
|SISE
|5,92
|973.228.029
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,78
|940.214.401
|% -4,78
|
|ASELS
|15,90
|865.680.675
|% -5,58
|
|EKGYO
|1,96
|1.920.288.657
|% -6,22
|
|ODAS
|2,19
|544.728.112
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|444.621.194
|% -1,90
|
|AKBNK
|4,78
|940.214.401
|% -4,78
|
|TRKCM
|3,79
|745.936.068
|% -4,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5372
|9,5851
|% 3,52
|
|Frank
|7,9636
|8,0116
|% 3,08
|
|Riyal
|1,9322
|1,9419
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,23
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,48
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
|