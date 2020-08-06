***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılarak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'i ve fazlası olamaz. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865966BIST