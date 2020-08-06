***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.08.2020 13:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılarak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'i ve fazlası olamaz. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865966
BIST
16:301.052
En Yüksek
|Değişim
|: -3,65%
|| -39,89
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:307,2884
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 0,2438
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2964
En Düşük
7,0287
16:308,6729
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 0,2962
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6729
En Düşük
8,3315
16:30481,69
En Yüksek
|Değişim
|: 4,31%
|| 19,91
|Açılış
|: 481,69
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|16,58
|51.318.060
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.393.872
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.055.280
|% 9,91
|
|LUKSK
|23,82
|3.374.791
|% 8,97
|
|PINSU
|5,43
|26.846.837
|% 8,60
|
|KARTN
|549,00
|12.142.044
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,63
|181.708
|% -10,00
|
|BURVA
|71,55
|1.580.253
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|4.103.616
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.923.062.471
|% -6,22
|
|GARAN
|6,61
|1.198.555.791
|% -2,51
|
|SISE
|5,92
|974.096.107
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,78
|943.727.637
|% -4,78
|
|ASELS
|15,84
|869.157.424
|% -5,94
|
|EKGYO
|1,96
|1.923.062.471
|% -6,22
|
|ODAS
|2,18
|545.549.546
|% -6,84
|
|YKBNK
|2,07
|444.768.602
|% -1,90
|
|AKBNK
|4,78
|943.727.637
|% -4,78
|
|TRKCM
|3,79
|746.458.052
|% -4,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5372
|9,5851
|% 3,52
|
|Frank
|7,9636
|8,0116
|% 3,08
|
|Riyal
|1,9322
|1,9419
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,68
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,64
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.299
|204,60
|
|Tam
|3.291
|3.414
|230,00
|
|Yarım
|1.598
|1.654
|100,20
|
|Çeyrek
|801
|832
|53,90
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|1,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,50
|
|B. Petrol
|45,64
|45,64
|0,45
|