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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.08.2020 13:38
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılarak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'i ve fazlası olamaz. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865966


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 16,58 51.318.060 % 9,95  
RAYSG 6,19 19.393.872 % 9,95  
CRDFA 5,88 55.055.280 % 9,91  
LUKSK 23,82 3.374.791 % 8,97  
PINSU 5,43 26.846.837 % 8,60  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5372 9,5851 % 3,52  
Frank 7,9636 8,0116 % 3,08  
Riyal 1,9322 1,9419 % 3,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.059 2.059 20,68  
Altın Gr. 481 481 19,64  
Cumhuriyet 3.195 3.299 204,60  
Tam 3.291 3.414 230,00  
Yarım 1.598 1.654 100,20  
Çeyrek 801 832 53,90  
Gümüş.Ons 28,19 28,22 1,25  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,50  
B. Petrol 45,64 45,64 0,45  
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