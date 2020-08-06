***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.08.2020 13:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon payı alım satımı 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00?a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile T+1 gününde, 13:00?dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinde verilen alm satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. TEFAS, Kurucu ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığı ile alım satım yapılabilir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Borsa?da işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Portföyün en fazla %20'lik kısmı için yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli bir gelir yaratmayı hedeflemektedir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865964
BIST
16:211.052
En Yüksek
|Değişim
|: -3,69%
|| -40,26
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:217,2931
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 0,2485
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2931
En Düşük
7,0287
16:218,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,2886
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:21480,97
En Yüksek
|Değişim
|: 4,15%
|| 19,19
|Açılış
|: 480,97
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.819.490
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.114.404
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.292.212
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.341.913
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.051.758
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.797.829
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.120.084
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.899.622.023
|% -5,74
|
|GARAN
|6,61
|1.184.776.042
|% -2,51
|
|SISE
|5,92
|969.068.870
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,78
|921.439.576
|% -4,78
|
|ASELS
|15,86
|860.429.556
|% -5,82
|
|EKGYO
|1,97
|1.899.622.023
|% -5,74
|
|ODAS
|2,18
|542.057.407
|% -6,84
|
|YKBNK
|2,06
|442.354.904
|% -2,37
|
|TRKCM
|3,78
|744.404.598
|% -4,55
|
|AKBNK
|4,78
|921.439.576
|% -4,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5277
|9,5755
|% 3,42
|
|Frank
|7,9547
|8,0027
|% 2,97
|
|Riyal
|1,9310
|1,9407
|% 3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|21,98
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,40
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.286
|3.406
|221,60
|
|Yarım
|1.595
|1.650
|96,10
|
|Çeyrek
|800
|830
|51,80
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|1,31
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,44
|
|B. Petrol
|45,48
|45,48
|0,29
|