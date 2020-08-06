***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon payı alım satımı 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00?a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile T+1 gününde, 13:00?dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinde verilen alm satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. TEFAS, Kurucu ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığı ile alım satım yapılabilir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Borsa?da işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Portföyün en fazla %20'lik kısmı için yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli bir gelir yaratmayı hedeflemektedir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865964BIST