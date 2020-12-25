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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.12.2020 12:38



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYFIBP00120
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 30.12.2020

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan aşağıdaki kurumlar aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0017 0,62 0,0017 0,62

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 14 YIL DÜZEY3/TÜREV

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HAKAN BASRİ AVRI DÜZEY3/TÜREV
RUSEN FIDDA SÖZMEN DÜZEY3/TÜREV
ATEŞ KAYMAK DÜZEY3/TÜREV
DİLER KAYRA DÜZEY3/TÜREV
KAMURAN KARA DÜZEY3/TÜREV

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11 - 34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul – Türkiye 0212) 381 72 90 bilgi@fibaportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894917


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LINK 61,60 19.099.536 % 10,00  
YAPRK 60,50 3.047.439 % 10,00  
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Sterlin 10,1793 10,2303 % -0,31  
Frank 8,4276 8,4784 % -0,30  
Riyal 2,0027 2,0127 % -0,38  
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13:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 0,00  
Altın Gr. 455 456 -1,79  
Cumhuriyet 3.029 3.075 4,00  
Tam 3.012 3.088 1,07  
Yarım 1.456 1.494 0,52  
Çeyrek 730 747 0,26  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,01  
Gümüş Gr. 6,25 6,25 -0,03  
B. Petrol 51,37 51,37 0,13  
Seans Raporu 13:53
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