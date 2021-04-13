***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 14:21
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2021 11 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HAKAN BASRİ AVCI 20 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
RUŞEN FIDDA SÖZMEN 16 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
ATEŞ KAYMAK 11 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
DİLER KAYRA 29 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
KAMURAN KARA 12 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927364
BIST
15:431.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
15:438,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
15:439,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7363
En Düşük
9,6646
15:43456,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,05
|Açılış
|: 456,10
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,13
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler15:43
|MTRKS
|49,56
|6.351.808
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.117.842
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.512.578
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.106.059
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.625.086
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.035.972
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|17.969.882
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,31
|1.121.019.167
|% 5,55
|
|GARAN
|6,67
|854.165.952
|% 0,76
|
|FENER
|33,26
|539.535.318
|% 6,26
|
|THYAO
|11,69
|498.670.286
|% -2,34
|
|KOZAL
|113,50
|475.377.464
|% 1,43
|
|EKGYO
|1,77
|415.842.364
|% -2,75
|
|TSKB
|1,28
|253.979.970
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,05
|375.868.487
|% -0,97
|
|GARAN
|6,67
|854.165.952
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,10
|84.980.821
|% -1,79
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1489
|8,1552
|% 0,07
|
|Euro
|9,7233
|9,7312
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,1723
|11,2283
|% 0,05
|
|Frank
|8,8009
|8,8539
|% -0,00
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% 0,06
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|4,91
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|5,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|4,33
|
|Yarım
|1.449
|1.486
|2,10
|
|Çeyrek
|726
|743
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,11
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|