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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.04.2021 14:31



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2021 11 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HAKAN BASRİ AVCI 20 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
RUŞEN FIDDA SÖZMEN 16 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ATEŞ KAYMAK 11 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
DİLER KAYRA 29 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
KAMURAN KARA 12 DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927368


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Riyal 2,1672 2,1780 % 0,03  
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Altın Ons 1.738 1.739 5,72  
Altın Gr. 454 454 0,19  
Cumhuriyet 3.003 3.048 -4,00  
Tam 2.995 3.071 2,67  
Yarım 1.448 1.486 1,30  
Çeyrek 726 743 0,65  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 0,43  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,09  
B. Petrol 63,89 63,89 0,61  
Seans Raporu 15:44
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