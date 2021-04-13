***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 14:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2021 11 DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Basri AVCI DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
Ateş KAYMAK DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
Ruşen Fıdda SÖZMEN DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
Diler KAYRA DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
KAMURAN KARA DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927379
BIST
15:491.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
15:498,1447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
15:499,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7363
En Düşük
9,6646
15:49456,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,95
|Açılış
|: 456,01
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,66
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler15:49
|MTRKS
|49,56
|6.365.189
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.123.076
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.512.578
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.111.520
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.627.707
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.055.856
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.004.948
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,41
|1.204.881.093
|% 6,16
|
|GARAN
|6,68
|857.758.157
|% 0,91
|
|FENER
|33,20
|541.385.166
|% 6,07
|
|THYAO
|11,68
|509.244.174
|% -2,42
|
|KOZAL
|113,90
|480.718.779
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,79
|429.406.626
|% -1,65
|
|TSKB
|1,28
|254.732.398
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,06
|378.118.998
|% -0,48
|
|GARAN
|6,68
|857.758.157
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,10
|84.980.821
|% -1,79
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1408
|8,1447
|% -0,06
|
|Euro
|9,7167
|9,7229
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1694
|11,2254
|% 0,02
|
|Frank
|8,8072
|8,8603
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1675
|2,1784
|% 0,05
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|4,91
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|5,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|4,33
|
|Yarım
|1.449
|1.486
|2,10
|
|Çeyrek
|726
|743
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,11
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|