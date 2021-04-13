***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 14:58
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2021 11 DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Basri AVCI DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
Ateş KAYMAK DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
Ruşen Fıdda SÖZMEN DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
Diler KAYRA DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
KAMURAN KARA DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927388
BIST
16:171.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:178,1578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:179,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0272
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:17455,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,81
|Açılış
|: 455,86
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,99
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:15
|BJKAS
|13,51
|250.007.298
|% 9,93
|
|EREGL
|17,56
|1.533.415.336
|% 7,07
|
|ERBOS
|71,00
|17.807.696
|% 6,61
|
|KENT
|389,90
|9.472.501
|% 4,56
|
|MIPAZ
|4,66
|6.563.355
|% 4,02
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.379.655
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,90
|39.550.472
|% -8,70
|
|LUKSK
|64,00
|722.794
|% -8,57
|
|ATSYH
|4,42
|236.057
|% -8,11
|
|EREGL
|17,56
|1.533.415.336
|% 7,07
|
|GARAN
|6,71
|959.531.754
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,41
|611.742.206
|% 0,95
|
|FROTO
|186,10
|454.673.975
|% 1,14
|
|PETKM
|5,99
|447.368.547
|% -0,50
|
|GARAN
|6,71
|959.531.754
|% 1,36
|
|EREGL
|17,56
|1.533.415.336
|% 7,07
|
|KRDMD
|7,41
|611.742.206
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,11
|85.788.386
|% -0,89
|
|DOHOL
|3,11
|238.149.683
|% 0,32
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1575
|8,1610
|% 0,14
|
|Euro
|9,7377
|9,7418
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,1513
|11,2072
|% -0,14
|
|Frank
|8,8083
|8,8614
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% 0,06
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|9,36
|
|Altın Gr.
|456
|457
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.060
|8,00
|
|Tam
|3.004
|3.081
|13,18
|
|Yarım
|1.452
|1.491
|6,38
|
|Çeyrek
|728
|745
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,14
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|0,70
|