***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 15:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2021 11 DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HAKAN BASRİ AVCI 20 DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
RUŞEN FIDDA SÖZMEN 16 DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ATEŞ KAYMAK 11 DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
DİLER KAYRA 29 DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
MEHMET SOYSAL MUHASEBE VE OPERASYON 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
NURSEL ŞAHİN MUHASEBE VE OPERASYON 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927407
BIST
15:291.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,40
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
15:298,1569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
15:299,7294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0127
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6646
15:29454,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 454,06
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler15:29
|MTRKS
|49,56
|6.318.355
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.102.972
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.490.854
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.085.250
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.579.395
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.030.740
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|17.953.075
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|955.137.410
|% 4,21
|
|GARAN
|6,67
|842.156.270
|% 0,76
|
|FENER
|33,38
|529.989.995
|% 6,65
|
|KOZAL
|113,80
|468.773.933
|% 1,70
|
|THYAO
|11,70
|467.008.107
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,78
|414.393.800
|% -2,20
|
|TSKB
|1,28
|253.114.138
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,05
|369.666.794
|% -0,97
|
|GARAN
|6,67
|842.156.270
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,10
|82.245.534
|% -1,79
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1491
|8,1569
|% 0,09
|
|Euro
|9,7214
|9,7294
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1489
|11,2048
|% -0,16
|
|Frank
|8,7805
|8,8334
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1672
|2,1781
|% 0,04
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-0,55
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|-4,00
|
|Tam
|2.988
|3.064
|-4,42
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|-2,14
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,06
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|