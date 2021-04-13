***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞEREF DURNA 11.01.2021 11 DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHAKAN BASRİ AVCI 20 DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR LİSANSIRUŞEN FIDDA SÖZMEN 16 DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR LİSANSIATEŞ KAYMAK 11 DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR LİSANSIDİLER KAYRA 29 DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMEHMET SOYSAL MUHASEBE VE OPERASYON 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trNURSEL ŞAHİN MUHASEBE VE OPERASYON 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927407BIST