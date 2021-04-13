***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 15:33
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2021 11 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HAKAN BASRİ AVCI 20 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
RUŞEN FIDDA SÖZMEN 16 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
ATEŞ KAYMAK 11 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
DİLER KAYRA 29 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
KAMURAN KARA 12 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927420
BIST
17:101.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:108,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:109,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0162
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:10457,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,62
|Açılış
|: 457,67
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:08
|MTRKS
|49,56
|6.621.959
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.189.849
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.588.796
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.607.445
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.214.650
|% 9,96
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.550.294
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,28
|1.818.520.434
|% 5,37
|
|GARAN
|6,71
|1.070.068.483
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,41
|707.726.294
|% 0,95
|
|FENER
|32,54
|615.413.188
|% 3,96
|
|THYAO
|11,77
|612.607.031
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,79
|525.248.546
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|476.771.627
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|299.213.553
|% -3,73
|
|GARAN
|6,71
|1.070.068.483
|% 1,36
|
|EREGL
|17,28
|1.818.520.434
|% 5,37
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1463
|8,1520
|% 0,03
|
|Euro
|9,7233
|9,7287
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,1686
|11,2246
|% 0,02
|
|Frank
|8,8059
|8,8589
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1665
|2,1773
|% 0,00
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|9,42
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|0,80
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:21ERBOS
Yüzde 6.53 oranında artışla 70.95 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 155 adet işlem
-
17:20TTRAK
Yüzde 6.93 oranında artışla 212.80 lira fiyatla işlem gören hissede 568, 218 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KOZAA, OYAKC
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 01 artarak (% 0.51 ) 1, 193
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, TKURU, BJKAS, KUYAS, YAPRK, TUREX, QUAGR, DERHL