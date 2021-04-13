***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 15:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2021 11 DÜZEY3 / TÜREV
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HAKAN BASRİ AVCI DÜZEY3 / TÜREV
RUŞEN FIDDA SÖZMEN DÜZEY3 / TÜREV
ATEŞ KAYMAK DÜZEY3 / TÜREV
DİLER KAYRA DÜZEY3 / TÜREV
KAMURAN KARA DÜZEY3 / TÜREV
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927424
BIST
16:531.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:538,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:539,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:53457,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,77
|Açılış
|: 457,82
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:53
|MTRKS
|49,56
|6.578.148
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.178.636
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.552.344
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.473.750
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.195.386
|% 9,96
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.433.631
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,39
|1.750.495.684
|% 6,04
|
|GARAN
|6,69
|1.039.162.653
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,38
|681.724.943
|% 0,54
|
|FENER
|32,84
|608.244.520
|% 4,92
|
|THYAO
|11,77
|599.795.418
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,79
|496.388.670
|% -1,65
|
|TSKB
|1,28
|292.135.571
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,07
|462.881.731
|% 0,00
|
|GARAN
|6,69
|1.039.162.653
|% 1,06
|
|EREGL
|17,39
|1.750.495.684
|% 6,04
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1471
|8,1534
|% 0,05
|
|Euro
|9,7299
|9,7393
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,1605
|11,2164
|% -0,06
|
|Frank
|8,8043
|8,8573
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1658
|2,1767
|% -0,03
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|14,02
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,43
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|19,00
|
|Tam
|3.010
|3.088
|19,26
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|9,32
|
|Çeyrek
|730
|747
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,14
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|0,59
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08TTRAK
Yüzde 5.03 oranında artışla 209.00 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 293 adet işlem
-
17:05MTRKS
Yüzde 9.99 oranında artışla 49.56 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 731 adet işlem
-
17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.41 ) 1, 191
-
17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MTRKS, TUREX, QUAGR, TKURU, DERHL, BJKAS
-
17:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ETYAT, BALAT, BRKO, FRIGO, ADESE, MERIT, SONME, VAKFN, UTPYA