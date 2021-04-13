***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 15:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2021 11 DÜZEY3/TÜREV
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Basri AVCI Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 25 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Ruşen Fıdda SÖZMEN Portföy Yöneticisi 22 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Ateş KAYMAK Portföy Yöneticisi 14 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Diler KAYRA Portföy Yöneticisi 28 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
KAMURAN KARA 12 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927431
BIST
16:581.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:588,1464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:589,7331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0164
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:58458,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,25
|Açılış
|: 458,30
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:58
|MTRKS
|49,56
|6.591.232
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.180.541
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.574.436
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.486.149
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.200.391
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.435.950
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,33
|1.767.404.848
|% 5,67
|
|GARAN
|6,68
|1.047.072.016
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,37
|686.046.727
|% 0,41
|
|FENER
|32,72
|609.278.882
|% 4,54
|
|THYAO
|11,77
|605.815.264
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,79
|496.803.904
|% -1,65
|
|TSKB
|1,28
|292.493.364
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,07
|463.533.038
|% 0,00
|
|GARAN
|6,68
|1.047.072.016
|% 0,91
|
|EREGL
|17,33
|1.767.404.848
|% 5,67
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1421
|8,1464
|% -0,04
|
|Euro
|9,7266
|9,7331
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1625
|11,2185
|% -0,04
|
|Frank
|8,8010
|8,8540
|% -0,00
|
|Riyal
|2,1656
|2,1764
|% -0,04
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,85
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,15
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|