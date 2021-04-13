***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞEREF DURNA 11.01.2021 11 DÜZEY3/TÜREVFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHakan Basri AVCI Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 25 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıRuşen Fıdda SÖZMEN Portföy Yöneticisi 22 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıAteş KAYMAK Portföy Yöneticisi 14 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıDiler KAYRA Portföy Yöneticisi 28 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıKAMURAN KARA 12 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trNursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927431BIST