***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 15:45
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2021 11 DÜZEY3/TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927434
BIST
16:591.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:598,1468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:599,7313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0146
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:59458,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,99
|Açılış
|: 458,04
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:59
|MTRKS
|49,56
|6.597.923
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.182.469
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.585.114
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.532.940
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.207.784
|% 9,96
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.435.950
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,32
|1.778.097.585
|% 5,61
|
|GARAN
|6,68
|1.047.612.055
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,37
|686.369.921
|% 0,41
|
|FENER
|32,70
|609.565.330
|% 4,47
|
|THYAO
|11,77
|606.389.063
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,79
|497.000.498
|% -1,65
|
|TSKB
|1,28
|292.554.272
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,08
|463.814.042
|% 0,48
|
|GARAN
|6,68
|1.047.612.055
|% 0,91
|
|EREGL
|17,32
|1.778.097.585
|% 5,61
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1422
|8,1468
|% -0,03
|
|Euro
|9,7247
|9,7313
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,1736
|11,2297
|% 0,06
|
|Frank
|8,8065
|8,8596
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1674
|2,1783
|% 0,05
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|