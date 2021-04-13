***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 15:49
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2021 11 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HAKAN BASRİ AVCI 20 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
RUŞEN FIDDA SÖZMEN 16 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
ATEŞ KAYMAK 16 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
DİLER KAYRA 29 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
KAMURAN KARA 11 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportoy.com.tr
Nursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927435
BIST
15:461.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
15:468,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
15:469,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0135
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7363
En Düşük
9,6646
15:46456,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,23
|Açılış
|: 456,29
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,32
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler15:46
|MTRKS
|49,56
|6.365.189
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.123.076
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.512.578
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.111.520
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.627.707
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.055.856
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.004.948
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,41
|1.204.881.093
|% 6,16
|
|GARAN
|6,68
|857.758.157
|% 0,91
|
|FENER
|33,20
|541.385.166
|% 6,07
|
|THYAO
|11,68
|509.244.174
|% -2,42
|
|KOZAL
|113,90
|480.718.779
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,79
|429.406.626
|% -1,65
|
|TSKB
|1,28
|254.732.398
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,06
|378.118.998
|% -0,48
|
|GARAN
|6,68
|857.758.157
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,10
|84.980.821
|% -1,79
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1428
|8,1509
|% 0,02
|
|Euro
|9,7215
|9,7302
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1660
|11,2220
|% -0,01
|
|Frank
|8,8029
|8,8560
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1672
|2,1780
|% 0,03
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|5,72
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|-4,00
|
|Tam
|2.995
|3.071
|2,67
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|1,30
|
|Çeyrek
|726
|743
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,09
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|0,61
|