***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞEREF DURNA 11.01.2021 11 Düzey 3/Türevİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNURSEL ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon Birim Yön. 0212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trMEHMET SOYSAL Muhasebe ve Operasyon Birim Yön. 0212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927442BIST