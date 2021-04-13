***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 15:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2021 11 Düzey 3/Türev
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NURSEL ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon Birim Yön. 0212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL Muhasebe ve Operasyon Birim Yön. 0212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927442
BIST
17:101.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:108,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:109,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0162
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:10457,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,53
|Açılış
|: 457,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:08
|QUAGR
|21,90
|1.187.659
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.616.310
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.585.114
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.596.560
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.212.823
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.548.458
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,30
|1.812.804.411
|% 5,49
|
|GARAN
|6,70
|1.069.527.710
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,40
|702.009.847
|% 0,82
|
|FENER
|32,46
|614.505.328
|% 3,71
|
|THYAO
|11,77
|611.774.980
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,79
|514.303.479
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|476.485.974
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|299.072.779
|% -4,48
|
|GARAN
|6,70
|1.069.527.710
|% 1,21
|
|EREGL
|17,30
|1.812.804.411
|% 5,49
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1463
|8,1520
|% 0,03
|
|Euro
|9,7233
|9,7287
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,1766
|11,2327
|% 0,09
|
|Frank
|8,8065
|8,8595
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1673
|2,1781
|% 0,04
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|14,98
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|24,79
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|11,99
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|0,58
|
Seans Raporu
17:08
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17:20TTRAK
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17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 01 artarak (% 0.51 ) 1, 193
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17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, TKURU, BJKAS, KUYAS, YAPRK, TUREX, QUAGR, DERHL
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17:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FRIGO, ADESE, UTPYA, BALAT, MRGYO, UMPAS, KRTEK, MERIT, ISKUR, ETYAT