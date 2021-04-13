***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 16:01
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11.01.2
16:361.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:368,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:369,7364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:36457,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,30
|Açılış
|: 457,35
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
457,58
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:36
|MTRKS
|49,56
|6.529.183
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.168.781
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.543.139
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.175.631
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|250.367.285
|% 9,93
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.400.150
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,36
|1.693.154.710
|% 5,85
|
|GARAN
|6,70
|1.006.388.761
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,39
|659.707.955
|% 0,68
|
|FENER
|32,80
|602.996.656
|% 4,79
|
|THYAO
|11,79
|590.334.252
|% -1,50
|
|EKGYO
|1,78
|477.907.564
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,07
|461.007.797
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|289.418.859
|% -4,48
|
|GARAN
|6,70
|1.006.388.761
|% 1,21
|
|EREGL
|17,36
|1.693.154.710
|% 5,85
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1448
|8,1491
|% 0,00
|
|Euro
|9,7280
|9,7364
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,1551
|11,2110
|% -0,11
|
|Frank
|8,8086
|8,8617
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1659
|2,1768
|% -0,02
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|13,85
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|16,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|15,94
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|7,71
|
|Çeyrek
|729
|746
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|0,66
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:47HATEK
Yüzde 5.18 oranında artışla 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 832 adet işlem
-
16:45DERHL
Yüzde 4.84 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 051 adet işlem
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 07 artarak (% 0.78 ) 1, 426
-
16:44
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MERIT, ISKUR
-
16:44XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 15, 346.00 milyon TL de