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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.06.2021 22:43



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:00'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların İşlem Günü saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem Günü saat 13:00'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir FİBABANKA-KURUCU 1

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0007 0,26 0,0007 0,26




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943888


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KENT 243,20 1.553.511 % 10,00  
TUCLK 11,33 38.501.294 % 10,00  
CEOEM 14,98 35.576.098 % 9,99  
TKURU 185,20 16.135.869 % 9,98  
OZBAL 12,24 76.198.035 % 9,97  
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Dolar 8,6370 8,6494 % 0,11  
Euro 10,3182 10,3393 % 0,28  
Sterlin 12,0313 12,0917 % 0,02  
Frank 9,3731 9,4296 % -0,09  
Riyal 2,2972 2,3088 % -0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -0,03  
Altın Gr. 494 494 -0,76  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 0,01  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 0,00  
B. Petrol 75,41 75,41 0,00  
Seans Raporu 18:05
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