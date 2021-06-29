***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYFIBP00161Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi06.07.2021Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13,00 TEFAS PLATFORMU 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://www.kap.org.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana stratejisi blok zinciri temasına yatırım yapmaktır. Bu çerçevede, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, blok zinciri teknolojisini geliştiren, ilgili uygulamaları ticari çözümler olarak müşterilerine sunan, blok zinciri teknolojisini faaliyetlerinde kullanan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Yabancı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar dahil edilemez.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,008 2,92 0,008 2,92Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarATEŞ KAYMAK 20 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREVRUŞEN FIDDA SÖZMEN 20 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREVDİLER KAYRA 20 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREVKAMURAN KARA 11 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREVİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaFİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş YOLBULAN PLAZA SARIKANARYA SOKAK NO:16/11 KOZYATAĞI/KADIKÖY İSTANBUK 212 381 72 91 bilgi@fibaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trMEHMET SOYSAL BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trYİĞİT KAHRAMAN BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 99 yigit.kahraman@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944952BIST