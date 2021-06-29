***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 23:02
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYFIBP00161
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
06.07.2021
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13,00 TEFAS PLATFORMU 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.kap.org.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana stratejisi blok zinciri temasına yatırım yapmaktır. Bu çerçevede, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, blok zinciri teknolojisini geliştiren, ilgili uygulamaları ticari çözümler olarak müşterilerine sunan, blok zinciri teknolojisini faaliyetlerinde kullanan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Yabancı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar dahil edilemez.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,008 2,92 0,008 2,92
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ATEŞ KAYMAK 20 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREV
RUŞEN FIDDA SÖZMEN 20 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREV
DİLER KAYRA 20 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREV
KAMURAN KARA 11 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREV
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş YOLBULAN PLAZA SARIKANARYA SOKAK NO:16/11 KOZYATAĞI/KADIKÖY İSTANBUK 212 381 72 91 bilgi@fibaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
YİĞİT KAHRAMAN BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 99 yigit.kahraman@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944952
BIST