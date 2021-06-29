***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 23:15
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SEREF DURNA 25 YIL DÜZEY3+TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944954
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:058,7392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7392
En Düşük
8,7224
18:0510,4224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0248
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4224
En Düşük
10,3875
18:05494,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,38
|Açılış
|: 494,52
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|12,99
|7.765.893
|% 9,99
|
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.657.958
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.380.283
|% 9,97
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.857
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.670.420
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|1.046.726
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.398.646
|% -8,57
|
|TDGYO
|7,19
|7.777.137
|% -8,06
|
|THYAO
|13,39
|1.189.927.913
|% -3,39
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,20
|542.803.982
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,80
|521.294.411
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|363.211.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|174.268.523
|% 0,79
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7275
|8,7392
|% 0,06
|
|Euro
|10,3707
|10,4224
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,0580
|12,1185
|% 0,27
|
|Frank
|9,4426
|9,4994
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3218
|2,3334
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-0,14
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,79
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem