***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.07.2021 16:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
YİĞİT KAHRAMAN KIDEMLİ YÖNETMEN 212 381 72 99 yigit.kahraman@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946296
BIST
16:531.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,55
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.391
En Düşük
1.376
16:538,6773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
16:5310,3056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0073
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
16:53499,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,57
|Açılış
|: 499,38
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler16:53
|VKFYO
|7,81
|3.773.266
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.786.689
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.652.918
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,77
|92.950.593
|% 9,92
|
|BURCE
|20,16
|5.388.640
|% 9,92
|
|PKENT
|2.304,00
|2.267.988
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,06
|66.147.660
|% -6,30
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,93
|2.713.452
|% -3,89
|
|THYAO
|14,03
|915.391.359
|% 2,11
|
|GARAN
|8,57
|811.679.713
|% 2,02
|
|KOZAL
|110,50
|678.663.684
|% -2,04
|
|SASA
|29,46
|600.833.773
|% 2,94
|
|ARCLK
|32,80
|309.004.073
|% 1,30
|
|GARAN
|8,57
|811.679.713
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,23
|205.141.856
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|111.254.692
|% 6,61
|
|THYAO
|14,03
|915.391.359
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,61
|151.083.293
|% 5,24
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6740
|8,6773
|% -0,03
|
|Euro
|10,2907
|10,3056
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9645
|12,0245
|% -0,04
|
|Frank
|9,3607
|9,4171
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3038
|2,3153
|% -0,16
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,84
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.288
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|76,34
|76,34
|0,17
|