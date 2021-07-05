***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.07.2021 16:55
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 91 bilgi@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
YİĞİT KAHRAMAN KIDEMLİ YÖNETMEN 212 381 72 99 yigit.kahraman@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946299
BIST
17:141.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,07
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.391
En Düşük
1.376
17:148,6708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:1410,2909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0074
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
17:14499,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,04
|Açılış
|: 499,85
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:12
|VAKFN
|11,77
|8.794.410
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.660.178
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.399
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|85.980.599
|% 9,97
|
|BURVA
|24,74
|14.650.840
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.270.292
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,06
|66.434.892
|% -6,30
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,93
|2.764.629
|% -3,89
|
|THYAO
|14,02
|942.038.138
|% 2,04
|
|GARAN
|8,59
|858.872.646
|% 2,26
|
|KOZAL
|110,60
|700.333.793
|% -1,95
|
|SASA
|29,40
|623.835.827
|% 2,73
|
|ARCLK
|32,74
|312.845.799
|% 1,11
|
|GARAN
|8,59
|858.872.646
|% 2,26
|
|PEKGY
|1,29
|122.006.814
|% 6,61
|
|YKBNK
|2,22
|209.091.690
|% 1,37
|
|THYAO
|14,02
|942.038.138
|% 2,04
|
|IZMDC
|2,61
|153.187.428
|% 5,24
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6691
|8,6711
|% -0,10
|
|Euro
|10,2841
|10,2955
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9701
|12,0302
|% 0,01
|
|Frank
|9,3633
|9,4197
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3063
|2,3178
|% -0,05
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|4,02
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,08
|76,08
|-0,09
|
Seans Raporu
17:12
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-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 77 artarak (% 0.86 ) 1, 497
-
17:28XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 10, 109.00 milyon TL de
-
17:28DOAS
Yüzde 5.27 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 289, 462 adet işlem
-
17:27BOBET
Yüzde 4.28 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 874, 960 adet işlem
-
17:26ESEN
Yüzde 9.97 oranında artışla 31.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 173 adet işlem