***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.07.2021 22:51
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 91 bilgi@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
YİĞİT KARAMAN KIDEMLİ YÖNETMEN 212 381 72 99 yigit.karaman@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951426
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5398
18:0510,1428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0256
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1056
18:05503,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,72
|Açılış
|: 503,78
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
501,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|NETAS
|18,84
|12.012.087
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|NETAS
|18,84
|12.012.087
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|207.820.094
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|1,95
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-1,48
|