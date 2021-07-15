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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.07.2021 23:01



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 15/12/2023

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon'un yatırım stratejisine yönelik Fon, belirlediği tarih hedefi altında bir portföy taşıyarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Fona, vadesi belirlenen süreyi aşan borçlanma araçları, Eurobondlar ve kira sertifikaları (sabit getirili varlık ve işlemler) dahil edilemez. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon'un kalan kısmı ile yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilecektir. A Grubu -5,B Grubu 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951427


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Yarım 1.593 1.634 -4,28  
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