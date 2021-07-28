***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2021 12:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00243 0,89 0,00243 0,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952228
BIST
12:261.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
12:268,5591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:2610,1454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0232
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1454
En Düşük
10,0950
12:26495,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,46
|Açılış
|: 495,61
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:26
|KATMR
|3,19
|49.457.972
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.083.957
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.720.399
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|63.966.776
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|40.093.089
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|71.890.638
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,51
|10.091.664
|% -4,51
|
|AVOD
|5,09
|3.236.724
|% -3,96
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|GARAN
|8,22
|282.440.937
|% 0,24
|
|THYAO
|12,53
|243.248.044
|% -0,16
|
|EREGL
|18,60
|222.780.670
|% 0,65
|
|KRDMD
|7,53
|220.344.059
|% 0,53
|
|PETKM
|5,55
|211.735.495
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,29
|160.271.467
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,55
|101.453.728
|% 0,00
|
|PETKM
|5,55
|211.735.495
|% -0,54
|
|KARSN
|3,98
|138.599.075
|% 0,76
|
|GARAN
|8,22
|282.440.937
|% 0,24
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5564
|8,5591
|% 0,00
|
|Euro
|10,0833
|10,1454
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,8459
|11,9053
|% 0,01
|
|Frank
|9,3255
|9,3817
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2741
|2,2855
|% -0,05
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|2,02
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.273
|3.355
|-3,14
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-1,51
|
|Çeyrek
|793
|811
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|0,71
|