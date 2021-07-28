***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2021 12:42
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 28/12/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952230
BIST
12:531.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.367
En Düşük
1.359
12:538,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:5310,1212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
12:53495,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 495,07
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:53
|KATMR
|3,19
|49.870.611
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.159.455
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.733.620
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|76.789.488
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|40.167.653
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|72.273.322
|% -9,91
|
|GLRYH
|2,41
|1.015.478
|% -4,74
|
|FADE
|14,06
|36.862.220
|% -4,48
|
|AVHOL
|5,53
|10.599.631
|% -4,16
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|GARAN
|8,24
|291.473.543
|% 0,49
|
|THYAO
|12,52
|257.107.531
|% -0,24
|
|KRDMD
|7,52
|251.042.269
|% 0,40
|
|EREGL
|18,58
|228.824.691
|% 0,54
|
|PETKM
|5,56
|218.938.472
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,29
|160.637.308
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,55
|103.062.291
|% 0,00
|
|KARSN
|4,00
|161.179.374
|% 1,27
|
|PETKM
|5,56
|218.938.472
|% -0,36
|
|GARAN
|8,24
|291.473.543
|% 0,49
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5575
|8,5608
|% 0,02
|
|Euro
|10,1160
|10,1212
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8417
|11,9010
|% -0,02
|
|Frank
|9,3253
|9,3815
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2748
|2,2863
|% -0,02
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,79
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.269
|3.352
|-6,63
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-3,20
|
|Çeyrek
|793
|811
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,09
|74,09
|0,57
|