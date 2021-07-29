***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.07.2021 14:03
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00205 0,75 0,00205 0,75 0 A GUBU PAYLAR 0 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952530
BIST
15:241.388
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 27,50
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
15:248,4973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0509
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
15:2410,1154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0219
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:24498,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,88
|Açılış
|: 498,64
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:24
|KTSKR
|20,02
|12.208.615
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.309
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.646.245
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.922.502
|% 9,47
|
|EDATA
|13,59
|126.049.445
|% 9,24
|
|MEGAP
|7,40
|62.906.693
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.906.693
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,06
|929.737.853
|% 7,10
|
|GARAN
|8,26
|759.894.566
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,84
|742.317.598
|% 4,12
|
|THYAO
|12,87
|509.290.895
|% 2,47
|
|PETKM
|5,67
|305.113.787
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,84
|742.317.598
|% 4,12
|
|GARAN
|8,26
|759.894.566
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|183.165.252
|% 1,33
|
|KARSN
|4,16
|275.522.566
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|65.450.571
|% 0,96
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4942
|8,4973
|% -0,60
|
|Euro
|10,1070
|10,1154
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8252
|11,8845
|% -0,22
|
|Frank
|9,3137
|9,3698
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2588
|2,2701
|% -0,61
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|18,87
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,02
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,65
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,47
|
Seans Raporu
15:24
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