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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.09.2021 22:02



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FON
ISIN Kodu TRYFIBP00187
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
15.09.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Saat 13:00'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların İşlem Günü saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem Günü saat 13:00'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fibabanka A.Ş.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.kap.org.tr
www.fibaportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon'un toplam değerinin kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Yatırımcılar Fon?a yatırım yapmadan önce Fon?la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon?un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0007 0,26 0,0007 0,26

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 15 YIL İLERİ DÜZEY+TÜREV

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ATES KAYMAK İLERİ DÜZEY-TÜREV
RUŞEN FIDDA SÖZMEN İLERİ DÜZEY-TÜREV
DİLER KAYRA İLERİ DÜZEY-TÜREV
KAMURAN KARA İLERİ DÜZEY-TÜREV

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarı kanarya sokak yolbulan plaza B Blok No:16/11 34742 Kozyatağı-İstanbul 212 381 72 91 bilg@fibaportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
YİĞİT KARAMAN KIDEMLİ YÖNETMEN 212 381 72 99 yigit.karaman@fibaportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962469


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Cumhuriyet 3.220 3.269 17,00  
Tam 3.204 3.287 18,15  
Yarım 1.549 1.590 8,78  
Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 24,00 24,03 0,08  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,03  
B. Petrol 72,47 72,47 -0,13  
Seans Raporu 10:41
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