***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FONISIN Kodu TRYFIBP00187Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi15.09.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıFİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.ŞTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların İşlem Günü'nde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Saat 13:00'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların İşlem Günü saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem Günü saat 13:00'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fibabanka A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.kap.org.trwww.fibaportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon'un toplam değerinin kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Yatırımcılar Fon?a yatırım yapmadan önce Fon?la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon?un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0007 0,26 0,0007 0,26Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞEREF DURNA 15 YIL İLERİ DÜZEY+TÜREVFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarATES KAYMAK İLERİ DÜZEY-TÜREVRUŞEN FIDDA SÖZMEN İLERİ DÜZEY-TÜREVDİLER KAYRA İLERİ DÜZEY-TÜREVKAMURAN KARA İLERİ DÜZEY-TÜREVİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSarı kanarya sokak yolbulan plaza B Blok No:16/11 34742 Kozyatağı-İstanbul 212 381 72 91 bilg@fibaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trMEHMET SOYSAL BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trYİĞİT KARAMAN KIDEMLİ YÖNETMEN 212 381 72 99 yigit.karaman@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962469BIST