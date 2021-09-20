***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü PARA PİYASASIFonun Süresi SÜRESİZTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler- Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 15:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir. FİBA BANKA 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BİST-KYD Repo (Brüt) 85BİSTKYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi, 10BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi 5İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 0212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trMEHMET SOYSAL BİRİM YÖNETİCİSİ 0212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trYİĞİT KARAMAN BİRİM YÖNETİCİSİ 0212 381 72 99 Yigit.Karaman@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964555BIST